مصادر: 3 أسباب تلغي سفر الشلهوب للالتحاق ببعثة الهلال

كشفت مصادر عن أن لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب والذي أعلن اعتزاله مؤخراً، لن يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة للالتحاق ببعثة الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن سبب إلغاء سفر الشلهوب يعود لحسم الهلال تأهله لدور الـ 16، إضافة إلى تغير البروتوكول الطبي لعودة اللاعبين المصابين بكورونا، واقتراب عدد من المصابين من العودة للعب بعد التعافي.
يذكر أن محمد الشلهوب قد أجرى مسحة طبية لفحص كورونا وظهرت نتيجتها سلبية، وذلك بعد تلقيه دعوة من الهلال لمؤازرة الفريق في المشوار الآسيوي بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.