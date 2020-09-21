أمين عام اتحاد الكرة يتحدث عن دوره الهام تجاه “الهلال” في آسيا.. ويزف بشرى سارة للجماهير

كشف أمين عام اتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، عن اقتراب خروج عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الحجر الصحي، تمهيداً لعودتهم للفريق، بعد عزلهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال “القاسم” في تصريحات عبر برنامج “الديوانية”: “أهنئ الهلال على هذا الأداء الرجولي الذي قام به أمام فريق شهرخودرو، رغم الظروف القاهرة، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020”.
وأوضح: “حصلنا على استثناء تسجيل اللاعبين الجدد مثل الجدعاني وعبدالفتاح عسيري والصليهم، رغم أن فترة التسجيل انتهت في 31 أغسطس، وحصلنا على استثناء مشاركة اللاعب في فريقين مختلفين”.
وأشار أمين عام اتحاد كرة القدم: “تسجيل حرّاس الهلال جاء بتكييف اللائحة، حيث إن النظام لا يسمح باستبدال الحراس مع إصابة كورونا، وتطلب المادة تقريرا طبيا (30) يومًا، وهذا لا ينطبق على حالات الإصابة بفيروس كورونا.. ولكن بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي تم تسجيل حارسي الهلال بتكييف المادة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “حصلنا اليوم على استثناء لفترة الحجر.. عاد سلمان الفرج اليوم بعد عزل 9 أيام، وغداً سنشاهد خروج عدد من اللاعبين، ووجودي في قطر لحل عقبات أندية المملكة.. لو تم تأجيل مباراة الهلال ستؤثر على جدولة المباريات، التأجيل غير متاح”.