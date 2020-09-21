وجه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق ‏خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، والتي تتميز‎ بأنها تقلل من ‏عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى، مع سرعة قبول ‏الدعاوى المكتملة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تجعل من السهل متابعة الطلب بعد ‏تقديمه، بالإضافة للمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات ‏والمؤسسات الأجنبية.‏

وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر الدخول على بوابة “ناجز”، من ‏خلال اختيار خدمات القضاء، ومن داخلها صحيفة الدعوى، ‏بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خانة تقديم ‏الطلب، لافتة إلى أنه ستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى، أو ‏استكمال المتطلبات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المحاكم.‏

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى ب‏شكلها الجديد

وفق “أخبار 24”.