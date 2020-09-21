وجه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، والتي تتميز بأنها تقلل من عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى، مع سرعة قبول الدعاوى المكتملة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تجعل من السهل متابعة الطلب بعد تقديمه، بالإضافة للمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية.
وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر الدخول على بوابة “ناجز”، من خلال اختيار خدمات القضاء، ومن داخلها صحيفة الدعوى، بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خانة تقديم الطلب، لافتة إلى أنه ستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى، أو استكمال المتطلبات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المحاكم.
وفق “أخبار 24”.