ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، مجموعة من العمالة المجهولة تعمل على اقتلاع أشجار الأثل بغابات بمركز كنانة بمحافظة القنفذة واستخدامها لاستخراج القطران وبيعه.
وأوضح مكتب الوزارة أن فرق مراقبة الغابات قامت بإزالة وتدمير موقع المخالفة، وذلك بالتعاون مع مركز كنانة، وبلدية حلي، والجهات الأمنية.
وأبان أنه يجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.
ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات بيئية ببيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات؛ وذلك لحماية الغطاء النباتي.
وفق “أخبار 24”.