وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، قراراً يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة، تتولى الإشراف الفني على تنظيم وضبط إجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بهدف العمل على تحسين تجربة المتبرعين، وتطوير آليات العمل ووسائله، ووضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي.
وأشارت إلى أنه من مهام الإدارة الجديدة متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها، والاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للمساجد. وفق “أخبار 24”.