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أخبار محلية > وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد
21/09/2020   8:00 م

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ‏اليوم (الإثنين)، قراراً يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين ‏لإعمار المساجد في ديوان الوزارة، تتولى الإشراف الفني على ‏تنظيم وضبط إجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في ‏إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة. ‎

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بهدف العمل على تحسين تجربة ‏المتبرعين، وتطوير آليات العمل ووسائله، ووضع الشروط ‏والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي.‏

وأشارت إلى أنه من مهام الإدارة الجديدة متابعة حالات تعثر ‏المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول ‏لمعالجتها، والاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للمساجد‎. وفق “أخبار 24”.‎

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد

أخبار محلية
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