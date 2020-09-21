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أخبار محلية > بالفيديو.. مداهمة شاحنة منتجات مغشوشة في الرياض.. وقائدها: لا أعلم عنها شيئاً
21/09/2020   10:56 م

بالفيديو.. مداهمة شاحنة منتجات مغشوشة في الرياض.. وقائدها: لا أعلم عنها شيئاً

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داهمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والجمارك شاحنة قادمة من جدة تحمل منتجات مغشوشة، وذلك خلال كمينين محكمين في الرياض.

وتمكنت الفرق الرقابية للجهات الثلاث من رصد الشاحنة القادمة من أحد المستودعات في جدة، حيث تم ضبط 20 ألف عبوة شامبو مجهولة المصدر في شاحنة قادمة من مستودع يُستخدم لتخزين منتجات تجميلية تديره عمالة وافدة مخالفة.

وأكدت الفرق الرقابية أنه سوف يتم إتلاف المنتجات المغشوشة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، ومن ثم معرفة المصدر والمنفذ الذي دخلت من خلاله، بالإضافة إلى فحص سجل إرساليات المصدر على مدى 5 سنوات ماضية. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه يتم فرض غرامات مالية ضخمة على المصدر، وفي حال وجود فروقات مالية يتم استرجاعها على مدار السنوات الخمس.

وقال السائق المسؤول عن توصيل الشاحنة إلى الرياض إنه لا يعلم محتوياتها وإنه يحمل فقط رقم هاتف مستقبل الشاحنة في الرياض، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات تتعلق بالشاحنة.

بالفيديو.. مداهمة شاحنة منتجات مغشوشة في الرياض.. وقائدها: لا أعلم عنها شيئاً

أخبار محلية
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