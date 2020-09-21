استشاري ينتقد “طمع” المستشفيات الخاصة والأطباء: بأي حق تحصلون على 1000 ريال في كشف 5 دقائق

انتقد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، الأسعار المرتفعة التي يطلبها بعض الأطباء الاستشاريين والمستشفيات الخاصة نظير الكشف الطبي أو العمليات، مؤكدًا أن المطالبة بأكثر من 100 ريال لكشف الاستشاري أمر مبالغ فيه.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عملية مثل تعديل حاجز الأنف لا تتجاوز 1500 ريال وتُنفذ في المستشفيات الخاصة بتكلفة 6 آلاف ريال، ومع ذلك تدعي بعضها الخسارة.
وأشار إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تحدد 10 آلاف ريال سعرًا لعمليات مثل اللحمية للأطفال، وذلك على الرغم من أن التكلفة الفعلية لها تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال بحد أقصى، مشيرًا إلى أن المستشفيات لا تخسر، خاصة أن المعدات الطبية التي تستوردها تستمر طول العمر، فضلًا عن تحملها لتكلفة تلك الأدوات بالتقسيط.
وأبان أن الحكومة تقدم دعمًا كبيرًا للمستشفيات، غير أنها تستغل ذلك ضد المريض، مؤكدًا أن المقيم ليس لديه مشكلات كبيرة لأنه مؤمن له، في حين يعاني المواطن بصورة أكبر. وفق “أخبار 24”.
واستعرض بن معيض العديد من حالات ارتفاع الأسعار المبالغ فيها للكشف الطبي، منها الإقامة ليلة واحدة بالعناية المركزة مقابل 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى أسعار كشف الأطباء الاستشاريين التي تتراوح من 200 إلى 1000 ريال مقابل 5 دقائق فقط من وقتهم، كما ذكر بعض العمليات مرتفعة التكلفة مثل تكميم المعدة وزراعة الأسنان والعمليات القيصرية.
وقال إن هناك غيابا واضحا لعملية الرقابة والمحاسبة من الجهات المسؤولة على المستشفيات والمنشآت الطبية فيما يتعلق بالأسعار، مؤكدًا أن بعض المستشفيات مصابة بالطمع وهدفها الأول مادي بحت وليس عملا إنسانيا.
د. #علي_بن_معيض:
لا حسيب ولا رقيب على تسعيرات المنشآت الصحية، وما نراه في العيادات والمستشفيات الخاصة “طمع” وليس عملا تجاريا، هدفه مادي بحت..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية @Namas3Com pic.twitter.com/ssatymkCeU
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 21, 2020
د. #علي_بن_معيض:
– بأي حق ياخذ الاستشاري ألف ريال في 5 دقائق كشف؟!
– إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال.. من الذي سمح لبعض المستشفيات بإجرائها مقابل 10 آلاف ريال؟!
– العناية المركزة تكلف 10 آلاف ريال في الليلة الواحدة، ومن يستطيع دفع هذه المبالغ؟!!!#برنامج_ياهلا@Namas3Com pic.twitter.com/Nf2Rro5Ium
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 21, 2020
د. #علي_بن_معيض:
أنا استشاري أنف وأذن وحنجرة وأرى أن أكثر من 100 ريال لكشف الاستشاري سيكون مبلغا مبالغا فيه..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية @Namas3Com pic.twitter.com/hLj6Tr85Cg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 21, 2020