بالفيديو.. أخصائية نفسية توضح كيفية التعامل مع أخطاء الأبناء بطريقة صحيحة.. وتكشف عن خطأ كبير ترتكبه الأم

قالت أخصائية نفسية تدعى هند بجنف، إن هناك طرقاً صحيحة ومناسبة للتعامل مع الأطفال أثناء ارتكابهم بعض الأخطاء، ومنها كرسي التفكير الذي يتم توجيه الطفل للجلوس عليه والتفكير في الخطأ الذي ارتكبه لتداركه وتعديله.
وأضافت بجنف خلال لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الطرق تضمنت أيضاً جدول السلوكيات لتحفيز الطفل على عمل الإيجابي منها، والمقاطعة الوالدية أو الصمت الوالدي ولكن بشروط. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن بعض الأمهات يرتكبن خطأً كبيراً في تعديل السلوك عند الأطفال حيث تقوم بعضهن بربط حبها بأسلوب الطفل وما يفعله من أشياء إيجابية أو سلبية.
هند بجنف -أخصائية نفسية متخصصة بتعديل سلوك الأطفال والمراهقين- تشرح الطرق المناسبة والصحيحة لعقاب الطفل#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/do0GpYVejm
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 21, 2020