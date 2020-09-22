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أخبار محلية > المحكمة التجارية ترفع الحراسة القضائية عن المستشفى الذي ارتكب 14 مخالفة في جدة
22/09/2020   7:21 ص

المحكمة التجارية ترفع الحراسة القضائية عن المستشفى الذي ارتكب 14 مخالفة في جدة

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أصدرت المحكمة التجارية أمس (الإثنين) حكماً بالعدول عن قرارها السابق والقاضي بفرض الحراسة القضائية على أحد المستشفيات في جدة، وتمكين رئيس المديرين من ممارسة مهامه وفق نظام الشركات.   

وتضمن قرار المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، إيقاف أعمال الحارس القضائي الذي اختير من قبلها ومارس أعماله خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الحكم الجديد بكل الوسائل النظامية المتاحة من قبل الجهات المختصة في جميع الدوائر.   

يُشار إلى أن المحكمة التجارية قررت في وقت سابق سريان الحراسة القضائية على أحد مستشفيات جدة بعد عزل رئيس مجلس المديرين من أعماله، واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه، فيما ذكرت مصادر أن إدارة المستشفى المعزولة ارتكبت 14 مخالفة جسيمة.   

وكان خلاف قد نشب بين عدد من الملاك اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته، ما تسبب في تردي الوضع المالي والمهني للمستشفى، الأمر الذي دفعهم لإقامة دعوى أمام القضاء، وصدر الحكم بفرض الحراسة وعزل مدير المستشفى.   

 

المحكمة التجارية ترفع الحراسة القضائية عن المستشفى الذي ارتكب 14 مخالفة في جدة

أخبار محلية
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