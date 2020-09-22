الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على مغرد اتهمه بتدمير الهلال خلال فترة رئاسته

رد رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أحد المغردين، اتهمه بأنه تسبب في تدمير الهلال خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة النادي.
وأكد الأمير عبدالرحمن أنه لا يرى أنه دمر الهلال، مبيناً أنه اجتهد وأصاب وأخطأ وحقق الفريق في عهده 7 بطولات، وقام ببناء منشآت من معسكر ومبانٍ وعيادة ونادٍ صحي وتحديث ملاعب جميعها تستخدم الآن.
وأضاف وفق “أخبار 24” أنه في عهده تم التعاقد وتجديد عقود لاعبين يعدون من ركائز الفريق الآن، وهم (ياسر الشهراني، محمد البريك، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالله الحافظ، نواف العابد، محمد جحفلي)، مختتماً: “قصرت ربما.. لكن دمرت؟!!”.
لا أرى أنني دمرت الهلال😄
اجتهدت وأصبت وأخطأت حققنا 7 بطولات،بنينا المنشآت من معسكر ومباني وعيادة ونادي صحي وتحديث ملاعب وجميعها تستخدم الى الآن بحمدالله،تعاقدنا أو جددنا عقود ركائز للفريق الآن ،الشهراني،البريك، سالم، الفرج، عطيف، الحافظ، العابد، جحفلي..قصرت ربما .. لكن دمّرت؟!! https://t.co/D7yIHraa2W
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 21, 2020