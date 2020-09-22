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اخبار رياضية > خطوة واحدة تفصل خماسي الهلال المتعافي من فيروس “كورونا” عن العودة
22/09/2020   1:02 م

خطوة واحدة تفصل خماسي الهلال المتعافي من فيروس “كورونا” عن العودة

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن خطوة واحدة تفصل خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المتعافي من فيروس كورونا المستجد، عن العودة من جديد إلى بعثة الفريق المتواجدة في الدوحة لخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

وتجاوز، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، رباعي الفريق صالح الشهري ونواف العابد ومحمد الواكد وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري المسحة الطبية الأولى، التي جاءت نتائجها سلبية.

وقالت الصحيفة إن رباعي الهلال بجانب المدير الإداري سعود كريري، سيخضعون لمسحة طبية ثانية، من أجل التأكد من سلامتهم، قبل العودة للتدريبات الجماعية مع زملائهم. وفق “أخبار 24”.

خطوة واحدة تفصل خماسي الهلال المتعافي من فيروس “كورونا” عن العودة

اخبار رياضية
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