“السديس” يصدر قراراً بإنشاء إدارة للأمن السيبراني برئاسة شؤون الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بإعادة هيكلة “الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية” وتحويلها إلى “الإدارة العامة للأمن السيبراني”.
وأوضحت الرئاسة أن القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما تشهده المملكة من تطور في جانب الأمن السيبراني، ونظرًا لما وصلت إليه الرئاسة العامة في التحول الرقمي لجميع أعمالها.
وأبانت أنه جاء في القرار إنشاء ثلاث إدارات هي: “إدارة للحوكمة والمخاطر والالتزام، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وعمليات الأمن السيبراني”، على أن ترتبط جميعها بالإدارة العامة للأمن السيبراني. وفق “أخبار 24”.
وتضمن القرار تكليف المهندس رائد بن محمد المطرفي بإدارة “الإدارة العامة للأمن السيبراني” إضافة إلى عمله.