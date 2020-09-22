“الاستئناف” تلغي حكم المحكمة التجارية في قضية شركة تأمين ضد رئيسها التنفيذي السابق

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” صدور حكم محكمة الاستئناف بالرياض أمس (الإثنين)، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى القضائية المرفوعة منها ضد أحد التنفيذيين والذي سبق أن شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان، أن الرفض جاء لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، مبيّنةً أنه سيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وأبانت بأن الحكم بعدم الاختصاص الولائي لا يعني سقوط حق الشركة في دعواها، لافتة إلى أنها ستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفاظاً على حقوق الشركة وأموال المساهمين، وأنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات في القضية.
يشار إلى أن المحكمة التجارية بالرياض قد أصدرت حكمها في أغسطس 2019، بإلزام المدعى عليه، بأن يدفع للشركة مبلغاً قدره 152,7 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد تقدمت في نوفمبر 2017 بطلب قيد دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض، ضد أحد التنفيذيين الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي، مطالبة فيها باسترداد أموال للشركة حصل عليها دون وجه حق، وكذلك التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.