أمير نجران يكرم طبيبًا سعوديًا حقق إنجازًا فريدًا على مستوى الشرق الأوسط

كرّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، استشاري جراحة القولون والمستقيم وجراحة الأورام، الدكتور محمد بن صالح اليامي، لتحقيقه إنجازًا طبيًّا، يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير جلوي، الطبيب اليامي في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.
وذكرت إمارة نجران أن التكريم جاء نظير نجاح اليامي في إجراء عمليات باستخدام تقنية “باي باك” في علاج الأورام السرطانية في الأغشية غير القابلة للاستئصال، وذلك عن طريق بث العلاج الكيماوي المبخّر بواسطة المنظار، حيث سجل مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بمدينة نجران نجاحًا في إجراء 17 عملية بهذه التقنية.
من جانبه، أعرب أمير المنطقة عن الفخر والاعتزاز بما حققه الطبيب اليامي، مؤكدًا أن هذا التميّز يثبت كفاءة المواطن السعودي، المخلص في تعزيز مكانة وطنه بين العالم.
وفق “أخبار 24”.