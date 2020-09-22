بالعمر والصور.. تسلسل زمني لألقاب الملك عبد العزيز منذ استرداد الرياض وحتى توحيد المملكة

لُقب الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود – رحمه الله – إضافة إلى لقب “الإمام”، بعدد من الألقاب خلال مسيرته الحافلة بالأحداث والإنجازات، منذ استرداده الرياض وحتى توحيد المملكة.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، “إنفوجرافك” يضم صورا للملك عبد العزيز والألقاب التي أطلقت عليه، وفق تسلسل زمني ارتبط بالأحداث التاريخية خلال رحلة توحيد المملكة.
أمير نجد ورئيس عشائرها:
لقب به عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي 1328هـ (1910م)، وكان عمره حينها 35 عاما.
سلطان نجد وملحقاتها:
أطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير 1339هـ (1920م)، وكان عمره حينها 46 عاما.
ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها:
لقب به بعد توحيد الحجاز، كما لقب بعد إعلانه ملكا على نجد بملك الحجاز ونجد وملحقاتها 1345هـ (1926م)، وكان في سن الـ52.
ملك المملكة العربية السعودية:
لقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة، 1351هـ (1932م)، وكان في الـ58 من عمره.
وفق “أخبار 24”.