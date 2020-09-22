فيديو.. إنجاز أول كيلومتر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر وبدء تشغيل الطريق

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الثلاثاء)، عن تسليم أول كيلومتر من مدخل وجهة مشروع البحر الأحمر، وبدء تشغيل الطريق فعلياً.
وأوضحت الشركة أن العمل بموقع المشروع بدأ مع شركة “بنية”، لتصميم وتنفيذ شبكة طرق يبلغ إجمالي طولها 80 كم داخل الوجهة.
وأبانت أن البداية كانت عن طريق ربط مدخل الموقع الرئيس بالمنطقة المركزية، والتي تضم المشتل الزراعي ومدينة الموظفين ومكاتب التشغيل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر وتسوية الأرض، كما أُجريت اختبارات التشغيل للتأكد من جاهزية الطريق. وفق “أخبار 24”.
أنجزنا أول كيلومتر من شبكة طرق الوجهة بطول 80 كم تعمل شركة بنية على تصميمها وتنفيذها، وكلنا فخر بما حققناه من نجاح مع #شركاء_البحر_الأحمر pic.twitter.com/zomhJw47oc
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) September 22, 2020