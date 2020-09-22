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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المرسوم الملكي التاريخي للملك فيصل، والذي يقضي باعتبار 23 سبتمبر يومًا وطنيًا.
ويعود تاريخ المرسوم الموقع من قِبل الملك فيصل إلى عام 1385هـ، ليصبح منذ ذلك الوقت 23 سبتمبر يومًا وطنيًا للمملكة.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج