بالصور والفيديو.. رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح في اليوم الوطني

تم بفضل الله وضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح عقد مجلس صلح في اليوم الوطني بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي والشيخ فهد بن علي بن زنيفر والشيخ عجيان بن مبارك ال مقوي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ علي بن قنيبر الصيعري والشيخ خلف العنزي والشيخ محمد بن علي المطرودي والشيخ حسين بن جرادان النسي والشيخ علي بن محمد بن زنيفر والشيخ حسن بن عايض الكودي الشهراني والشيخ هادي بن عيد ال زميكان و أعيان آخرون من المواطنين والمقيمين .
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة رفع فيها تبريكات جميع العاملين والمستفيدين من رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد رعاهما الله بمناسبة اليوم الوطني التسعين لبلادنا حرسها الله ودعا الله بعودة اليوم الوطني وبلادنا في عز وتمكين و الرؤية في تفوق وعلو ورفعة .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر ابن خرصان ورفع التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله بمناسبة اليوم الوطني ، وقال المستفيدون من هذه الرؤية التي كلفت بها سعداء كل السعادة بهذه المناسبة الغالية على كل من مشى على تراب هذا الوطن الكبير الذي بناه جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ، و ذكر في هذا المجال جهود صحيفة الخرج اليوم بقيادة ربانها الكبير سعود الضحوك .
#اليوم_الوطني_السعودي90 #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
2️⃣ pic.twitter.com/Gk1j4VXV0T
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 22, 2020
تم بفضل الله وضمن رؤية سمو سيدي ولي العهد للتسامح عقد مجلس صلح في اليوم الوطني#اليوم_الوطني_السعودي90 #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
1️⃣ pic.twitter.com/v2IwkQvcBa
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 22, 2020
#اليوم_الوطني_السعودي90 #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
2️⃣ pic.twitter.com/Gk1j4VXV0T
— الخرج اليوم (@kharjhome1) September 22, 2020