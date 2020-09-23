مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة بالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى على ما تشهده المملكة – وهي تحتفل بيومها الوطني التسعين – من تعزيز لبرامج الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، وما تنعم به من أمن ورخاء.
واستعرض المجلس جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وجدد التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، وتطرق إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا.
وبعد ذلك، اطلع المجلس على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أولاً – تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة وحكومة موريتانيا.
ثانياً – تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا. وفق “أخبار 24”.
ثالثاً – الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفصل المساحة العسكرية عن الهيئة العامة للمساحة، وضمها إلى وزارة الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
رابعاً – الموافقة على وثيقة (مبادرة) مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشاء مدن طبية (مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة)، وعلى البرنامج التنفيذي لمشروع تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، والأطر التعاقدية.
خامساً – الموافقة على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.
سادساً – الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة.
سابعاً – الموافقة على تنظيم وزارة السياحة.
ثامناً – الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الرياضة، وعلى ترقيات إلى وظيفة “وزير مفوّض”.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/KOQvGOwKcl
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 22, 2020