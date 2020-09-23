مواطن يعثر على رفات موتى متناثرة بالقنفذة ويطالب الجهات المختصة بالتدخل

وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو لحظة عثوره على رفات موتى متناثرة في إحدى الأراضي شمال محافظة القنفذة.
وقال المواطن الحسين الحازمي الذي سجل الفيديو وفقاً لـ”سبق”، إنه ذهب في نزهة برية شمال المحافظة وتفاجأ بوجود عظام بشرية متناثرة كان يظنها في البداية عظام حيوانات، مشيراً إلى أنها عبارة عن مقبرة قديمة.
وطالب الحازمي بضرورة تدخل الجهات المختصة من أجل الحفاظ على حرمة الأموات، لافتاً إلى أن السيارات والحراثات تسير فوقها دون مبالاة أو عدم معرفة.
من جانبه، قال محافظ القنفذة إنه تم رصد المقبرة وسيتم توجيه لجنة مختصة للوقوف عليها؛ من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لإدراجها ضمن مشاريع التسوير ودفن رفات الموتى.