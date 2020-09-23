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أخبار محلية > شاهد.. فتاة سعودية تحقق حلمها وتفتح محل حلويات من صنع يدها بالقريات
23/09/2020   8:44 ص

شاهد.. فتاة سعودية تحقق حلمها وتفتح محل حلويات من صنع يدها بالقريات

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نجحت فتاة سعودية في تحقيق حلمها بدلاً من الانتظار في صفوف البطالة وافتتحت محل حلويات في محافظة القريات، حيث تقوم بنفسها بعمل الحلويات وترتيبها داخل المعلبات ومن ثم بيعها للزبائن.

وقالت الفتاة وتُدعى عالية الملحم خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها منحت الأسر المنتجة يوماً مجانياً لعرض ما لديهم من أفكار وأعمال داخل المحل بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم، مشيرةً إلى أن القريات لم يكن بها محل حلويات تديره النساء.

وأضافت الملحم أن حلمها الأكبر هو عمل مصنع متكامل للشوكولاتة يكون مخصصاً للفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهن في العمل، مبينةً أن أحد رجال الأعمال يدعمها من أجل عمل المصنع. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق نفسه، قالت ليلى العنزي ابنة شقيقة عالية، إنها اعتمدت على التقنية الحديثة في ترويج المنتجات من خلال تصويرها بالصوت والصورة، مضيفة أن هذا الأمر كان محفزاً للزبائن ولإقبالهم على الشراء.

شاهد.. فتاة سعودية تحقق حلمها وتفتح محل حلويات من صنع يدها بالقريات

أخبار محلية
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