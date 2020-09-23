بالفيديو.. نائب وزير الحج: مراحل العودة للعمرة تخضع للتقييم الدقيق.. ونجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المراحل الأربع التي أُعلن عنها ضمن خطة عودة العمرة تدريجياً ستخضع للتقييم الدقيق والمستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأضاف مشاط في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الجهات، وستتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حسب مستجدات جائحة كورونا لتكون آلية التشغيل بأفضل وضع.
وشدد على أن من أهم المرتكزات التي استند عليها قرار عودة العمرة، هو وضع الاحترازات الصحية اللازمة، مؤكداً أن نجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه مع عودة عمرة الخارج في المرحلة الثالثة، ستعلن الجهات المسؤولة عن الاشتراطات والشهادات الصحية اللازم الحصول عليها قبل المجيء إلى المملكة.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة لـ #الإخبارية: جميع المراحل المعلن عنها ستخضع للتقييم بشكل مستمر من #وزارة_الصحة والجهات المعنية pic.twitter.com/M6WV1XL1NB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2020