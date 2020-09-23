نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير الحج: مراحل العودة للعمرة تخضع للتقييم الدقيق.. ونجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع
23/09/2020   1:47 م

بالفيديو.. نائب وزير الحج: مراحل العودة للعمرة تخضع للتقييم الدقيق.. ونجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع

+ = -
703

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المراحل الأربع التي أُعلن عنها ضمن خطة عودة العمرة تدريجياً ستخضع للتقييم الدقيق والمستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية.

وأضاف مشاط في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الجهات، وستتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حسب مستجدات جائحة كورونا لتكون آلية التشغيل بأفضل وضع.

وشدد على أن من أهم المرتكزات التي استند عليها قرار عودة العمرة، هو وضع الاحترازات الصحية اللازمة، مؤكداً أن نجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه مع عودة عمرة الخارج في المرحلة الثالثة، ستعلن الجهات المسؤولة عن الاشتراطات والشهادات الصحية اللازم الحصول عليها قبل المجيء إلى المملكة.

بالفيديو.. نائب وزير الحج: مراحل العودة للعمرة تخضع للتقييم الدقيق.. ونجاح الخطة مرهون بالتزام الجميع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885112965.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.