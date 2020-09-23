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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على منح 3 أكاديميين وسام الملك خالد لإسهاماتهم في قطاع التراث
23/09/2020   6:32 م

خادم الحرمين يوافق على منح 3 أكاديميين وسام الملك خالد لإسهاماتهم في قطاع التراث

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري، وسام الملك خالد من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

كما وافق الملك على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.

في السياق ذاته، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على منح 3 أكاديميين وسام الملك خالد لإسهاماتهم في قطاع التراث

أخبار محلية
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