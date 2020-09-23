تزينت مباني المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها، باللون الأخضر، احتفاء باليوم الوطني الـ90، الذي يصادف اليوم (الأربعاء) 23 سبتمبر 2020.
ونشرت صحة الشرقية صورة لمبناها ومباني عدد من الإدارات التابعة وقد اكتست باللون الأخضر، وعلقت عليها قائلة: “وتتوالى مباني إدارات صحة الشرقية بزينتها الخضراء، وقد قررت أن تكتسي بلون وطنها حتى أصبحت كأنها عقد معماري ثمين لونه أخضر”.
يذكر أن عام 1965م صدر مرسوم ملكي يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.
وفق “أخبار 24”.