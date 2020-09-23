شهدت مدينة ترفيهية بمحافظة مطروح المصرية، واقعة مأساوية، إذ أصيب نحو 10 أشخاص بينهم 6 أطفال، بعد سقوط لعبة “صاروخ” بمن على متنها على الأرض.
وأظهر مقطع فيديو للحادث، اللعبة الترفيهية أثناء دورانها على ارتفاع كبير، ثم هوت بمن عليها أرضا، وتسببت في تعرضهم لإصابات بالغة.
وأثارت الواقعة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مدونون ومغردون بإغلاق كافة الأماكن الترفيهية غير المؤمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، ومعاقبة المتسببين في الحادثة.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن الجهات الأمنية في مصر نفذت حملة مكبرة على عدد من الأماكن الترفيهية وملاهي الأطفال المخالفة في مناطق البحر وكورنيش المدينة فور الواقعة وأغلقتها.
وفق “أخبار 24”.