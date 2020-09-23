منها فقدان الوزن والسعال .. أعراض لا يجب تجاهلها وتتطلب استشارة الطبيب فوراً

نبّه كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، لعدة أعراض يجب على الإنسان ألا يتجاهلها ويستشير الطبيب فور ملاحظته لها، ومنها فقدان الوزن دون اتباع حمية معينة.
وأضاف أن شعور المرء بالتعب لفترة طويلة قد يكون مؤشرًا على إصابته بأحد أمراض السرطان، كما أن نزول الدم في البول أو مع الغائط أو من الأنف أو عند السعال من الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب على الفور.
وأشار كابرين إلى أعراض أخرى تتطلب استشارة الطبيب، منها السعال لفترة طويلة، وارتفاع درجة الحرارة دون الإصابة بأمراض البرد، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر الفحوصات الطبية في هذه الحالة على المريض فقط، وإنما على المحيطين به أيضًا.
وفي نفس السياق، أوضحت تقارير بعض الأمراض التي تكون مرتبطة بالأعراض التي حذر منها الطبيب الروسي، ومنها ارتفاع درجة الحرارة دون سبب واضح، حيث يكون هذا الارتفاع، وفقا لموقع “ويب طب” بسبب إصابة الشخص بالأورام مثل سرطانات الدم الليمفاوي، واللوكيميا، أو الإصابة بالالتهاب الكبدي، أو فرط نشاط الغدة الدرقية.
أما بالنسبة لفقدان الوزن دون سبب فقد يحدث بسبب مشاكل صحية مثل التي ذكرها موقع “”Prevention”، وأبرزها الإصابة بأمراض القناة الهضمية، والتهاب البنكرياس، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والاكتئاب.