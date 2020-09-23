سفارة المملكة ببنغلاديش تستأنف استقبال معاملات التأشيرات الأحد

أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش اليوم (الأربعاء)، استئناف تقديم خدمة طلبات التأشير والتمديد والإلغاء، عبر المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط، وذلك بداية من يوم الأحد 27 سبتمبر 2020.
وشددت السفارة على ضرورة حصول حامل التأشيرة على فحص “PCR” يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا من المراكز الطبية المعتمدة لدى الحكومة البنغالية، على ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة في المطارات السعودية للسفر الدولي.
وبشأن تمديد التأشيرات المنتهية (العمل والإقامة والخروج والعودة)، أكدت السفارة أنه سيتم التعامل معها وفق الضوابط المنظمة لها. وفق “أخبار 24”.