"الصحة": تسجيل 27 وفاة و561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 1102 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة المقبلة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 331359 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1102 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 313786 حالة، لافتة إلى أن هناك 13004 حالات نشطة حالياً، من بينها 1095 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.