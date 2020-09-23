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أخبار محلية > كيف يمكن حضور فعاليات اليوم الوطني دون التعرض لخطر انتقال عدوى كورونا؟.. متحدث “الصحة” يجيب
23/09/2020   6:48 م

كيف يمكن حضور فعاليات اليوم الوطني دون التعرض لخطر انتقال عدوى كورونا؟.. متحدث “الصحة” يجيب

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجراء فحوصات كورونا يتم في المملكة بشكل سريع وموسع.

وردا على استفسار عن مدة ظهور نتيجة فحص كورونا، أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، أن المملكة تعد من أميز دول العالم في نتائج الفحص، حيث تخرج النتيجة خلال 24 ساعة في 59 % من الحالات، فيما تستغرق بعض الحالات الدقيقة مدة 48 ساعة.

وأوضح أن أسباب انخفاض الحالات في المملكة مؤخرًا تعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن العالم لم يصل إلى مناعة قوية تساهم في تخفيض الحالات، نافيا أن يكون لفصل الصيف أو ارتفاع درجة الحرارة علاقة بذلك.

وحول الاحتفالات باليوم الوطني ووجود فعاليات عديدة بالمملكة، أكد العبدالعالي أنه يجب على جميع الجهات الفاعلة تطبيق البروتوكولات المناسبة لتهيئة الأماكن للاحتفالات وتوفير المستلزمات كافة بما يوفر الأمان الصحي للمرتادين. وفق “أخبار 24”.

أما بالنسبة لمرتادي مواقع الاحتفالات، فشدد على ضرورة العمل على ترك المسافات الآمنة بين الأفراد، مؤكدًا على الأفراد ضرورة الوعي والالتزام بالإجراءات وعدم التعرض للمخاطر والابتعاد عن المكان إذا شعر بوجود خطر انتقال للعدوى.

كيف يمكن حضور فعاليات اليوم الوطني دون التعرض لخطر انتقال عدوى كورونا؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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