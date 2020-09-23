نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 30 حـادثة سرقة متنوعة نتج عن إحداها تعرض فتاة لجرح قطعي في الرأس
23/09/2020   6:48 م

الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 30 حـادثة سرقة متنوعة نتج عن إحداها تعرض فتاة لجرح قطعي في الرأس

+ = -
833

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 7 مواطنين ووافد من الجنسية اليمنية تورطوا بارتكاب عدد 30 حـادثة سرقة متنوعة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثاني والرابع، وثبت تورطهم في الاعتداء على المارة وسلبهم، وسرقة حقائب النساء، وسرقة المركبات واستخدامها في جرائمهم.

وأضافت أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بارتكاب 30 حـادثة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض، منها 18 حـادثة نشل، نتج عن إحداها تعرض فتاة تبلغ من العمر 11 سنة لجرح قطعي في الرأس، وكانت تسير مع والدتها. وفق “أخبار 24”.

الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 30 حـادثة سرقة متنوعة نتج عن إحداها تعرض فتاة لجرح قطعي في الرأس

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113005.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.