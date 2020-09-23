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أخبار محلية > شاهد.. عرض “همة التسعين” أضخم عرض جوي بمناسبة اليوم الوطني
23/09/2020   6:51 م

شاهد.. عرض “همة التسعين” أضخم عرض جوي بمناسبة اليوم الوطني

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نفذت الهيئة العامة للطيران المدني، عصر اليوم (الأربعاء) أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات اليوم الوطني للمملكة.

وأظهرت مشاهد من العرض استعراض تشكيلات من مختلف الطائرات في سماء المملكة، احتفاء باليوم الوطني الـ90.

وأوضح العقيد طيار ركن سعود الجعيد – قائد العرض الجوي  لفعاليات اليوم الوطني 90 أن العرض استمر لمدة 25 دقيقة بـ 11 تشكيلا، وشاركت فيه طائرات مدنية وعسكرية من عدة مناطق لأول مرة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. عرض “همة التسعين” أضخم عرض جوي بمناسبة اليوم الوطني

أخبار محلية
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