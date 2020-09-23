شاهد.. عرض “همة التسعين” أضخم عرض جوي بمناسبة اليوم الوطني

نفذت الهيئة العامة للطيران المدني، عصر اليوم (الأربعاء) أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات اليوم الوطني للمملكة.
وأظهرت مشاهد من العرض استعراض تشكيلات من مختلف الطائرات في سماء المملكة، احتفاء باليوم الوطني الـ90.
وأوضح العقيد طيار ركن سعود الجعيد – قائد العرض الجوي لفعاليات اليوم الوطني 90 أن العرض استمر لمدة 25 دقيقة بـ 11 تشكيلا، وشاركت فيه طائرات مدنية وعسكرية من عدة مناطق لأول مرة.
#السعودية | عرض “همة التسعين” أضخم عرض جوي في يوم وطني 🇸🇦.
#اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/X7hBBeOkCV
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 23, 2020
#السعودية | العقيد طيار ركن/ سعود الجعيد – قائد العرض الجوي لفعاليات اليوم الوطني 90 والحديث عن العرض الجوي السعودي “همة التسعين” #اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/m8IhgAC3Oo
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 23, 2020
وفق “أخبار 24”.