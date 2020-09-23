في ذكرى اليوم الوطني.. النائب العام: سنواصل حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب إن النيابة العامة ستواصل حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة والتكامل مع رؤية المملكة 2030.
وبين أن ذلك سيتم عبر أتمتة الأعمال، وتمكين جيل الشباب، ودعم عمل المرأة في النيابة العامة، وإنجاز كل ما من شأنه مساعدة المواطنين والمقيمين للوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة.
وأوضح أن من النعم التي تفضل الله بها علينا انتماءنا لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، وفي الذكرى الـ 90 لتأسيس المملكة نقف شاهدين على حكمة الملك المؤسس في لم شمل البلاد وتوحيدها.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: كما نذكر بفخر واعتزاز أبناءه من بعده، الذين واصلوا نهجه في الحكم الرشيد، ونستمر في حصاد ما زرعه بخطى ثابتة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مزودين برؤية المملكة 2030، التي تعزز التطور والتفوق.
معالي #النائب_العام في ذكرى #اليوم_الوطني ال٩٠”من النعم التي تفضل الله بها علينا الانتماء للمملكة العربية السعودية، وسنواصل حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة مع رؤية ٢٠٣٠”.#النيابة_العامة_في_عام_للوطن#اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/FX3qtek4sn
— ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) September 23, 2020