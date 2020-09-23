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أخبار المناطق > الرياض : القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد الشوارع
23/09/2020   10:57 م

الرياض : القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد الشوارع

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تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لتعمده إسقاط العلم الوطني أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الشخص قام بتوثيق فعلته ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن عقوبة إهانة العلم الوطني أو العلم الملكي تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الرياض : القبض على مواطن لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد الشوارع

أخبار المناطق
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