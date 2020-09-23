عبّر أحد المواطنين عن فرحته الشديدة بمناسبة اليوم الوطني، والذي يوافق تاريخ توحيد المملكة في قرار حكيم من الملك المؤسس عام 1351هـ.
وأظهر مقطع فيديو الرجل – وهو من شرم بمحافظة ينبع – وقد انخرط في احتفال عفوي بالمناسبة، بجوار أحد القوارب الراسية على الشاطئ، وتفاعل مع الأغاني الشعبية التي تصدح في المكان.
وظهرت القوارب وقد تزينت بأعلام المملكة المرفرفة مع هواء البحر، فيما قال المواطن، ويُدعى سعود الجهني، إنه يشكر الله على نعمه، وعلى ما تعيشه المملكة في ظل قيادة البلاد منذ الملك عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.