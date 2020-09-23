انطلقت الألعاب النارية هذا المساء في كل من الرياض وجدة والشرقية، احتفالا باليوم الوطني الـ 90 ومشاركةً للجماهير من المواطنين والوافدين في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وارتفعت الألعاب النارية في السماء، وسط مشاركة وفرح وسعادة الحاضرين كبارا وصغارا.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن الاحتفال باليوم الوطني من خلال إطلاق الألعاب النارية الملونة التي تبث أشكالًا رائعة في السماء.

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

وفق “أخبار 24”.