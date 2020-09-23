انطلقت الألعاب النارية هذا المساء في كل من الرياض وجدة والشرقية، احتفالا باليوم الوطني الـ 90 ومشاركةً للجماهير من المواطنين والوافدين في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.
وارتفعت الألعاب النارية في السماء، وسط مشاركة وفرح وسعادة الحاضرين كبارا وصغارا.
يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن الاحتفال باليوم الوطني من خلال إطلاق الألعاب النارية الملونة التي تبث أشكالًا رائعة في السماء.
#السعودية | جانب من احتفالات الألعاب النارية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي90 من “البوليفارد” في #الرياض.
#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/7jmavB6IrB
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 23, 2020
تصوير من حساب #حي_الرياض_بجدة
من موقع الالعاب النارية الكورنيش
مباااااشره 💢
نمبر ون 👑 pic.twitter.com/eylzcYfB0u
— حي الرياض بجدة الرسمي _ 13ʞ (@hayi_alriyadh) September 23, 2020
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.#اليوم_الوطني_السعودي90
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— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 23, 2020
وفق “أخبار 24”.