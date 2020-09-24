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أخبار محلية > شاهد.. فنان يبدع في صناعة لوحة للملك عبدالعزيز باستخدام آلاف الحبات من “النرد”
24/09/2020   7:25 ص

شاهد.. فنان يبدع في صناعة لوحة للملك عبدالعزيز باستخدام آلاف الحبات من “النرد”

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شارك الفنان التشكيلي السعودي عبدالرحمن العجمي، بعمل فني بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة، بعمل لوحة فنية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس البلاد.

واستخدم العجمي نحو 20 ألف حبة نرد وضعها على لوحة بمساحة 5 أمتار وربع، حيث صنع منها الصورة الشهيرة للملك عبدالعزيز التي التقطت له عام 1349 حين توحيد البلاد.

ولاقى مقطع الفيديو الذي أبرز العمل الفني تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مستخدمو مواقع التواصل بالعمل وفكرته الذي استغرق وقتاً طويلاً. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالرحمن العجمي، قد صنع من قبل لوحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باستخدام المئات من مكعبات “الروبيك”.

شاهد.. فنان يبدع في صناعة لوحة للملك عبدالعزيز باستخدام آلاف الحبات من “النرد”

أخبار محلية
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