أصدرت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة أمس (الأربعاء) بياناً للتعليق على مقطع الفيديو المتداول لحـادث مروري، تعرض خلاله أحد المقيمين للدهس أثناء عبوره شارعاً بمركز ربوع العين التابع للمحافظة.
وقالت البلدية في بيانها، إنه إشارة إلى المقطع المتداول للحـادث الذي وقع الأحد الماضي ونتج عنه دهس مقيم ووفاته، وتحميل بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي البلدية مسؤولية ذلك، فإنها تود توضيح بعض الأمور حرصاً على إظهار الحقائق وعدم اللبس.
وأوضحت أن الطريق الذي وقع به الحـادث تابع لوزارة النقل وليس تابعاً لها، مؤكدة أنها تدرك أن لدى المواطنين والمقيمين درجة عالية من الوعي والمسؤولية، داعية الجميع لتوخي الحذر في نشر وترويج مثل هذه المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية، مضيفة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل المسيئين لمواجهتهم وفقاً للنظام.