ودع طلابه قبلها بدقائق.. مُعلم يتوفى مع والده في حـادث مروري على طريق مكة ـ الرياض

تـوفي مُعلم جراء حـادث مروري خلال توجهه من القنفذة إلى مدينة الرياض أمس (الأربعاء)، وذلك بعد دقائق من توديع طلابه الذين حرص على تقديم الدرس لهم “عن بُعد” أثناء سفره.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن المُعلم في المرحلة الابتدائية بمركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة سالم صالح العيسي رافق والده خلال توجهه إلى الرياض لتلقي العلاج، فيما تولى نجله قيادة المركبة أثناء انشغاله بتقديم الدرس لطلابه “عن بُعد”.
ووقع حـادث مروري للمعلم ووالده ونجله بعد نصف ساعة فقط من تقديمه الدرس وتوديعه طلابه قائلاً لهم: “أستودعكم الله”، وهو في منطقة القويعية متجه إلى مدينة الرياض، ما تسبب في وفــاته هو ووالده المُسن، فيما تعرض نجله لإصابـات بالغة نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.