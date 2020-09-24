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أخبار محلية > بالفيديو.. طيار يعلق على المقطع المتداول لاقتراب طائرة من أحد الأبراج خلال الاستعراض الجوي
24/09/2020   7:28 ص

بالفيديو.. طيار يعلق على المقطع المتداول لاقتراب طائرة من أحد الأبراج خلال الاستعراض الجوي

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علّق الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي، على مقطع الفيديو المتداول من الاستعراض الجوي احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، والتي أظهرت اقتراب طائرة من أحد الأبراج وما إذا كان هذا الوضع يشكل خطورة أم لا.

وقال الكابتن الغامدي إنه تدرب على هذا النوع من الطيران في الكلية وكان زميلاً للأمير سلطان بن سلمان، مبيناً أن بيئة الطيران منضبطة ولا تقبل الخطأ ومبدأ السلامة هو المبدأ الأول، وقبل تطبيق الاستعراض الجوي في السماء يطبق أولاً في الأرض وتعقد الاجتماعات.

وأضاف أنه قبل الاستعراض الجوي تدرس المنطقة جيداً بحيث يعرف الطيارون الحد الأدنى من الارتفاع حسب طبوغرافية الأرض والمؤثرات الأخرى من جبال ومبان ومؤثرات هوائية، مؤكداً أن نسبة الخطأ في الطيران تكون صفراً. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن التشكيل الجوي يعتمد على أمرين؛ هما الثبات في الارتفاع والثبات في السرعة، مشيراً إلى أن التشكيل له قائد لا يحق للآخرين الخروج عن أوامره، وأن كل شيء في الاستعراض مدروس، والطيارون مدربون جيداً.

بالفيديو.. طيار يعلق على المقطع المتداول لاقتراب طائرة من أحد الأبراج خلال الاستعراض الجوي

أخبار محلية
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