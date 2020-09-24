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أخبار الخرج > مدير مستشفى #الدلم مهنئاً القيادة بيوم الوطن: تسعون عاماً شامخاً بالمجد و العز يا وطني
24/09/2020   12:39 م

مدير مستشفى #الدلم مهنئاً القيادة بيوم الوطن: تسعون عاماً شامخاً بالمجد و العز يا وطني

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رفع سعادة مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- و لسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. و لكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم الوطن التسعون.

و قال في كلمة له بهذه المناسبة : نحن و بلا شك نعيش ظروف استثنائية هذا العام في ظل ظروف صحية حرجة (جائحة كورونا). و بفضل الله و كرمه يطلّ علينا هذا اليوم المجيد وسط انحسار واضح للحالات المسجلة لمرضى فيروس كورونا ، و هو ما يعكس نجاح جهود وزارة الصحة بدعم كبير من مملكة الخير و دعم قادتنا الذين لا يألون جهداً فيما فيه صحة و رفاهية المواطن وكل من يعيش تحت سماء هذا الوطن الشامخ.

و أضاف الدكتور الدخيني : إنه العيد التسعون لتوحيد مملكتنا وتسميتها باسم نفخر به جميعاً، لقد مرت تسعون عاماً من التقدم والحضارة والسعي نحو العلياء، تسعون عاماً من المواقف الثابتة و المشرفة.
و اختتم حديثه قائلاً:و في يوم الوطن أدام الله لبلادنا عزها و أمانها و قادتها مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد. و كل عام و أنتم بخير و محبة.

مدير مستشفى #الدلم مهنئاً القيادة بيوم الوطن: تسعون عاماً شامخاً بالمجد و العز يا وطني

أخبار الخرج
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