بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة عن بُعد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب حصص الدراسة عن بعد.
وأكد، في مقطع فيديو مذاع على حساب مؤسسة منارات الهدى بموقع “تويتر”، أن الأستاذ في المرحلة الجامعية لديه من الحرية والمرونة ما يجعله يتحكم في توقيت المحاضرات، لذلك فيجوز في هذه الحالة أداء صلاة الجماعة، وتكون المحاضرة بعد الصلاة.
وأضاف أن المعلم في المرحلة غير الجامعية لا يكون لديه خيار في توقيت الحصص سواء بالنسبة له أو بالنسبة للطلاب، لذلك يكون المرء في هذه الحالة لديه عذر في التخلف عن صلاة الجماعة على أن يؤدي الصلاة عقب انتهاء الحصة الدراسية. وفق “أخبار 24”.
💢 ما حكم التخلف عن #صلاة_الجماعة بسبب الدراسة #عن_بعد ؟#درس_الخثلان #سعد_الخثلان pic.twitter.com/En7OSgi6QP
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 22, 2020