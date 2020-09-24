قدم فريق “فرسان الإمارات” للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، عروضاً جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي، احتفالاً باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وجرى تنظيم العروض عصر أمس (الأربعاء)، وحلّقت الطائرات فوق سفارة المملكة بأبوظبي، وتلونت السماء بألوان علم المملكة.
كما احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الوطني بتزيين 90 من دورياتها الشرطية بأعلام الإمارات والسعودية وشعار “معًا أبدا”، وذلك في مدن أبوظبي والعين والظفرة.وفق “أخبار 24”.
وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة للمملكة شعبًا وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.
#فيديو | تزيين 90 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للسعودية.#شرطة_أبوظبي https://t.co/zkeEtNEbM9 pic.twitter.com/Vxt9d1J1eS
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 23, 2020