أهدى وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عبدالله بلحيف النعيمي، المملكة وشعبها قصيدة شعرية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.
وقال الوزير في قصيدته:
يا كاتب التاريخ سجل عناوين
واحفر من أمجاد العرب كله عنوان
نور الأمل يرسل بمجده مضامين
من ديرة التوحيد جنات سلمان
عند الشدائد انجلت بالبراهين
وشوفنا العزايم صادقة تبني أركان.
وأشاد الوزير بمسيرة قيادة المملكة، والتضحيات التي يبذلها جنودها حفاظاً على الوطن، مختتمًا أبياته بالإشارة للعلاقة الأخوية المتميزة بين السعودية والإمارات على مستوى القيادة والشعب.
وفق “أخبار 24”.