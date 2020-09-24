بعد تداول فيديو لعمالة منتشرة به.. "أمانة عسير" تكثف الحراسات حول مدفن نفايات أبها

بتوجيه من أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، تتابع أمانة المنطقة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتشديد أعمال الرقابة، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتخصيص باب واحد للدخول وآخر للخروج، مع تركيب كاميرات مراقبة، وربطها بغرفة التحكم.
وجاء التوجيه، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر وجود عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال المدينة، بداية طريق الطائف.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بأبها، والذي سيتم غلقه عقب الانتهاء من مشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل.
وفق “أخبار 24”.