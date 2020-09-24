بالفيديو.. السفير الألماني يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

هنأ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة “يورغ راناو”، شعب وحكومة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
وأشار في مقطع فيديو، إلى أن هذا الاحتفال يتزامن مع مرور 91 عاماً من توقيع معاهدة الصداقة السعودية الألمانية، مبيناً أن البلدين شريكان مقربان ويعملان معاً في العديد من المجالات الصحية والتقنية.
وأشار السفير وفق “أخبار 24” إلى عدد من البرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى العالم في ظل قيادة المملكة لمجموعة العشرين، في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كلمة تهنئة من سفير جمهورية #ألمانيا الاتحادية يورغ راناو بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي90 💚🇩🇪🇸🇦
Ambassador Jörg Ranau’s greeting in occasion of the #SaudiNationalDay90 💚 🇸🇦🇩🇪 pic.twitter.com/9le71bOCnD
— ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) September 22, 2020