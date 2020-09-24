نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. السفير الألماني يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني
24/09/2020   12:47 م

بالفيديو.. السفير الألماني يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

+ = -
534

هنأ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة “يورغ راناو”، شعب وحكومة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وأشار في مقطع فيديو، إلى أن هذا الاحتفال يتزامن مع مرور 91 عاماً من توقيع معاهدة الصداقة السعودية الألمانية، مبيناً أن البلدين شريكان مقربان ويعملان معاً في العديد من المجالات الصحية والتقنية.

وأشار السفير وفق “أخبار 24” إلى عدد من البرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى العالم في ظل قيادة المملكة لمجموعة العشرين، في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

بالفيديو.. السفير الألماني يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113103.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.