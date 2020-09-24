مستشار قانوني: الهلال من حقه الاستئناف ضد استبعاده من الآسيوية

قال المحامي والمستشار القانوني، تركي العُمري، إن نادي الهلال من حقه الاستئناف على قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاده من دوري أبطال آسيا.
وغرد تركي العُمري، عبر حسابه بموقع تويتر:”حتى وإن استبعد الاتحاد الآسيوي نادي الهلال من البطولة بسبب حضوره بعدد لاعبين أقل في المباراة، فإن القرار سيكون قابل للاستئناف، وقد ينقض لكون الأمر كان بسبب جائحة كورونا وهو في هذه الحالة قوة قاهرة أدت إلى استحالة إقامة المباراة”.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم استبعاده فريق الهلال من دوري أبطال آسيا بعد عدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.