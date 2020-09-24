“خسارة بطولة لا مبادئ”.. الشلهوب يُعلق على استبعاد الهلال من الآسيوية

توجه قائد نادي الهلال السابق، محمد الشلهوب، بالشكر لزملائه السابقين بالفريق على مشوارهم بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
وغرد الشلهوب، عبر حسابه بموقع تويتر، أمس (الأربعاء) قائلاً: “من القلب شكرًا للهلال.. من القلب شكرًا للرجال.. تخسرون بطولة رغم الصدارة ولا تخسرون مبادئ الهلال..كسبتوا احترام الجميع”.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء استبعاده فريق الهلال من دوري أبطال آسيا بعد عدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.