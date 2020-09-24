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اخبار رياضية > السومة يلمح لسبب هزيمة الأهلي أمام الاستقلال
24/09/2020   12:49 م

السومة يلمح لسبب هزيمة الأهلي أمام الاستقلال

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اعتذر المحترف السوري في فريق الأهلي، عمر السومة، لجماهير ناديه على الهزيمة أمام استقلال طهران الإيراني.

وقال السومة، في تصريحات صحفية عقب المباراة:”لعبنا المباراة دون ضغوطات، والمدرب فضل أن يشرك عدداً من اللاعبين في مراكز جديدة، ولا يسعنا إلا تقديم الاعتذار لجماهيرنا على الخسارة فلم نقدم مستوانا المعروف ولم نلعب بطريقتنا المعتادة”.

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته قائلاً:”الأهم بالنسبة لنا الصعود لدور الـ16، علينا الآن الجلوس مع المدرب وتصحيح الأخطاء، أمامنا الآن 3 مواجهات مهمة، وفي النهاية هي مباريات خروج للمغلوب لذا علينا التركيز أكثر”.وفق “أخبار 24”.

وهُزم الأهلي بثلاثية نظيفة أمام نظيره استقلال طهران الإيراني في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

السومة يلمح لسبب هزيمة الأهلي أمام الاستقلال

اخبار رياضية
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