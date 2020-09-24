دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، دوار البيرق بمحافظة الخبر، الواقع عند تقاطع طريقي الملك خالد والملك فهد.
وجرى حفل التدشين مساء أمس (الأربعاء)، حيث صمم المشروع مهندسون سعوديون (3 شبّان وشابة)، وهو مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، وجرى تصميمه على شكل راية ترفرف.
وقال المهندس الجبير إن الدوار يعد من أبرز المعالم والمجسمات بمحافظة الخبر، مشيراً إلى أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي أنه تم في تنفيذ المشروع استخدام تقنيات حديثة، وصُنِّعت الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية، مبيناً أن هذا المشروع جاء بهدف رفع قيم الشراكة المجتمعية في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.