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أخبار الخرج > بالصور.. #غرفة_الخرج تحتفل بيوم الوطن ٩٠ بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية وتدشن هويتها الجديدة
24/09/2020   4:32 م

بالصور.. #غرفة_الخرج تحتفل بيوم الوطن ٩٠ بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية وتدشن هويتها الجديدة

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في ليلة من ليالي احتفالات اليوم الوطني ٩٠ أضاءت غرفة الخرج السماء بالألعاب النارية بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية مشاركة منها في احتفالات الأهالي بيوم الوطن .
واكتسى مبنى غرفة الخرج باللون الأخضر والأبيض وبصورتي مليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبشعار اليوم الوطني “همة حتى القمة ” وتدشين هويتها الجديدة التي تعبر عن النخلة لما تشتهر به المحافظة من وفرة النخيل وتميزها بالتمور و الباب الذي يرمز لكل المواقع الأثرية في الخرج وقراها .

شهد الاحتفال حضور رئيس مجلس الإدارة أ.عماش بن الدفين السبيعي والأمين العام م.منصور بن حمود العماج وعدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين ، وحضي بمشاركة كبيرة من الأهالي بالمحافظة وزوارها ، الذين تفاعلوا كثيراً مع فكرة تصميم الألعاب .

وشكّلت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها غرفة الخرج ، عامل جذب لمرتادي وزوار المحافظة الذين عبّروا من خلال فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، في حين حرص البعض على توثيق لحظات انطلاق فعاليات الألعاب النارية عبر الأجهزة الذكية ونقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

بالصور.. #غرفة_الخرج تحتفل بيوم الوطن ٩٠ بإطلاق ٩٠ قذيفة نارية وتدشن هويتها الجديدة

أخبار الخرج
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